Lægemiddelstyrelsen: Vaccine kan være godkendt inden april

- Jeg tror, som det ser ud nu, at det er sandsynligt, at vi allerede inden for første kvartal næste år vil have de første vacciner godkendt i Danmark.

- Men hvornår vi kan gå i gang med at vaccinere, det er endnu for tidligt at sige, siger direktøren.

Flere hundrede selskaber over hele verden prøver at udvikle en vaccine mod covid-19. I Danmark arbejder blandt andet Statens Serum Institut på en vaccine, som skal testes på mennesker i 2021.

Flere selskaber er dog længere fremme end SSI. Mandag har amerikanske Moderna kunnet fortælle om foreløbige testresultater fra et fase tre-studie med en effekt på knap 95 procent.

Fase tre er den sidste fase, inden medicin godkendes til brug.

I sidste uge kunne selskaberne Pfizer og Biontech fortælle, at foreløbige testresultater af deres vaccine viste en effekt på 90 procent.

Effekten i de foreløbige studier af de to vacciner kan dog ikke sammenlignes, påpeger Thomas Senderovitz.

Det skyldes, at det er midlertidig data, og at forskellen i effekten af lægemidler kun kan påvises i studier, hvor de direkte sammenlignes.

- Derfor ser det ud som om, at de ligger på samme niveau ud fra de her meget foreløbige resultater. Det ser meget fornuftigt ud for begge vacciner, lyder det fra direktøren.

Han fortæller, at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) kigger på begge vacciner. Thomas Senderovitz er en del af bestyrelsen i EU-organet, som godkender vacciner.

Normalt starter vurderingen først, når al data er tilgængelig. Nu vurderes den dog løbende for at øge hastigheden.

Derfor tror Senderovitz, at der maksimalt går én måned, fra de sidste data er kigget igennem - og har vist sig sikker - til en vaccine godkendes. Normalt går der 60 dage.

- Der bliver ikke noget unødvendigt bureaukratisk forsinkende. Men det må ikke gå for hurtigt.

- Der skal være styr på sikkerhed og data. Det er det vigtigste, siger han.