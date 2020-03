Lægemiddelstyrelsen: I må gerne tage ibuprofen

Det siger direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz på et pressemøde torsdag eftermiddag.

Der er ingen dokumentation for, at smertestillende piller indeholdende ibuprofen er farligt at bruge, hvis man er smittet med coronavirus.

De seneste dage har der ellers floreret historier om, at stoffet ibuprofen, der blandt andet findes i pillerne Ipren, kunne være skadeligt for coronavirus-patienter.

- Jeg vil godt rette en appel til både borgere og medier om, at man lige synker mundvandet for at finde ud af, om der nu også er hold i den historie, man deler.

- Et eksempel fra de seneste dage er historien om ibuprofen. Det skulle man pludselig holde op med at bruge, og WHO havde også sagt det. De har nu ændret deres udtalelse, og det er jeg glad for.

- Der er i øjeblikket ingen dokumentation for, at det skulle være farligt at bruge ibuprofen, hvis man har Covid-19 (sygdommen, der følger af coronavirus, red.), siger Thomas Senderovitz.

Lægemiddelstyrelsen har igangsat en stor undersøgelse på området. Styrelsen håber at være klogere på det inden for nogle uger.

Ibuprofen bruges typisk til behandling af gigtsygdomme, mod smerter og til at sænke feber.

Tirsdag rådede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) coronasmittede personer om at holde sig fra ibuprofen.

Også Frankrigs sundhedsminister Olivier Veran skrev på Twitter, at borgere smittet med coronavirus skulle holde sig fra pillerne.

Det var baseret på et studies hypotese, der blev offentliggjort i det engelske videnskabelige tidsskrift The Lancet.

Hypotesen lyder på, at antiinflammatoriske lægemidler - eksempelvis ibuprofen - kan højne forekomsten af et enzym, der muligvis øger risikoen for smitte og forværrer symptomerne af infektionen Covid-19.

WHO's talsmand, Christian Lindmeier, sagde tirsdag, at man undersøgte hypotesen.

- I mellemtiden anbefaler vi, at man ikke bruger ibuprofen, men i stedet bruger paracetamol som selvmedicinering. Det er vigtigt, sagde han.

De danske sundhedsmyndigheder anbefaler også generelt, at man begynder med Pamol og Panodil, som indeholder paracetamol, hvis man har lettere smerter.

Men indtil videre er der ikke noget i vejen for, at man bruger ibuprofen.

Sådan lyder det også fra Det Europæiske Medicinalagentur EMA ifølge Lægemiddelstyrelsen.

Flere medicinalfirmaer verden over arbejder i øjeblikket for at udvikle vacciner mod virusset. Indtil videre har man intet medicin, der virker.

- Der er i dag ingen færdige kliniske forsøg, der dokumenterer, at eksisterende lægemidler virker, siger Thomas Senderovitz.