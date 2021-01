Lægemiddelagentur: Pfizer-vaccine kan strækkes til seks doser

Det Europæiske Lægemiddelagentur vurderer, at vaccineglas fra Pfizer kan indeholde seks doser frem for fem.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefaler, at man ændrer brugsvejledningen for vaccinen fra de to selskaber Pfizer/BioNTech, så de kan strække lidt længere.

Vacciner ankommer i små glas, og hidtil har vejledningen lydt, at hvert glas kunne give mindst fem doser, men det bør ifølge EMA ændres til seks.

Det oplyser Det Europæiske Lægemiddelagentur på sin hjemmeside.

For at kunne få seks doser ud af et vaccineglas kræver det, at man bruger nogle særlige injektionssprøjter, hvor der er meget lidt spild.

Ifølge EMA må man ikke blande vaccinesjatter fra forskellige glas, hvis der ikke er nok til en sjette dosis.

I Danmark har man i de første to uger med vaccinationer flere steder i landet fået ekstra doser ud af glassene end de anbefalede fem.

Det har været på linje med den hidtidige anbefaling, der lød, "at man gerne måtte bruge ekstra doser, hvis der var fulde doser tilbage i hætteglasset".

Det har betydet, at man har kunnet vaccinere flere personer end oprindelig planlagt.

Der er 2,25 milliliter i hvert glas - altså i princippet op til syv doser - fordi der er spild, når man skal trække vaccinen op i sprøjten.

Fra Lægemiddelstyrelsen lyder det, at det er vigtigt, at sundhedspersonale ikke går på kompromis med den mængde, der skal være i hver vaccine.

- Det er selvfølgelig vigtigt, at vi er meget omhyggelige med at sikre, at der vaccineres med den rette mængde, sådan at vaccinen har den effekt mod covid-19, som der er dokumentation for fra fase 3-forsøgene (afsluttende forsøg med vaccinen, red.), siger Nanna Aaby Kruse, der er chef i Lægemiddelstyrelsen, i en skriftlig kommentar.

EU-Kommissionen skal nu formelt set godkende den anbefalede ændring fra EMA.

Vaccinen fra Pfizer/BioNTech var den første til at blive godkendt i EU. Onsdag blev også en vaccine fra Moderna godkendt, men den er endnu ikke taget i brug i EU-landene.

Torsdag var status, at 1,41 procent af befolkningen har fået det første stik. Det svarer til 82.544 personer.