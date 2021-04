Lægeformand om AstraZeneca: Næppe nogle læger der vil vaccinere

Sundhedsstyrelsen har i et oplæg til Folketingets partier vurderet, at det er muligt at tilbyde frivillig vaccination med AstraZeneca-vaccinen mod covid-19.

Men formanden for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Jørgen Skadborg, har svært ved at se, at mange læger vil være villige til at vaccinere i en frivillig ordning efter at have læst oplægget.