Lægeformand: Tomme venteværelser - men stadig travlt

De normalt ofte fyldte venteværelser hos landets praktiserende læger er nu erstattet af tomme stole for at stoppe spredningen af coronavirus.

Det afstedkom i stedet en bølge af telefonopkald med generelle spørgsmål og bekymringer om coronavirus til lægeklinikker landet over.

Henvendelser, der i mange tilfælde skulle være rettet til myndighedernes coronahotline på 7020 0233.

Men borgerne har nu lyttet til lægernes råd, fortæller Christian Freitag, der er formand for Praktiserende Lægers Organisation.

- Der var mange spørgsmål og bekymringer om coronavirus i forrige uge. Der sad vi som læger og tænkte på et tidspunkt: "Det er ikke borgerservice, du ringer til".

- Så skete der noget hen over weekenden, og nu skal jeg love for, at folk har forstået, hvad man skal bruge sin praktiserende læge til, og hvad man skal bruge sundhedsvæsenet til.

- Vi har masser at lave, men vi har tomme venteværelser. Det er næsten helt surrealistisk for os. Vi er jo vant til, at der er fyldte venteværelser dagen lang. Nu er det kun os selv og nogle enkelte patienter, der sluses ind, siger Christian Freitag.

Det enorme fokus på coronavirus har dog den konsekvens, at borgere med sygdom og andet behandlingskrævende helt holder sig fra at kontakte lægen af frygt for at tage tid fra coronapatienter.

- Nogle borgere tror nu, de kun skal ringe til lægen, hvis de har mistanke om, at de har en Covid-19-lungebetændelse (sygdommen, der følger af coronavirus, red.). Det er selvfølgelig ikke rigtigt. Men det sker, når der er så meget opmærksomhed på den sygdom.

- Pludselig ringer der ikke helt så mange med mistanke om kræft, hjertesygdomme eller diskusprolaps, og dem skal vi selvfølgelig også tale med. Så det er bagsiden her i den første uge, siger Christian Freitag.

De praktiserende lægers dagligdag er fuldstændig omlagt, fortæller Christian Freitag. Men på trods af de mange tomme venteværelser, er der stadig travlt langt op ad dagen.

Der sluses stadig patienter ind til konsultation - dog langt færre.

I stedet har lægerne travlt med at tale med borgerne over telefonen, hvor der både svares på spørgsmål og foretages undersøgelser.

- Det er endt, som vi gerne vil have det lige præcis nu. Men vi skal regne med, at det her (coronavirus, red.) varer i uger eller måneder. Og så skal det ikke være, som det var i sidste uge. Så skal vi igen se, at patienter henvender sig med bekymring om alvorlig sygdom, der er noget andet end Covid-19.

- Men udgangspunktet er egentlig godt nok. Nu har vi plads i vores kalender til at håndtere de borgere, der er bekymret for Covid-19, siger Christian Freitag.