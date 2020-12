Lægeformand: Skidt hvis københavnere krydser landet til jul

Det mener Anders Beich, der er praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Han vurderer, at der er behov for regionale restriktioner, hvis smittekurven skal knækkes.

- Der er meget, meget uens fordeling af smittetætheden. Vi ved, at rejseaktivitet og det at samles fra forskellige dele af landet kan gøre, at smittetrykket fordeles mere jævnt i landet, siger Anders Beich.

I Region Hovedstaden er antallet af smittede 607 per 100.000 indbyggere. Region Sjælland er den, der smittemæssigt ligger nærmest med 347 smittede per 100.000 indbyggere.

I regionerne Midtjylland, Syddanmark og Nordjylland er tallene henholdsvis 271, 168 og 158 per 100.000 indbyggere.

- Det vil være rigtig skidt at fordele hovedstadens smitte til resten af landet, og det kan man ikke undgå, hvis der rejses ud i landet, siger Anders Beich.

Statens Serum Institut har tidligere opfordret folk til at genoverveje julerejser på tværs af landet.

Sundhedsmyndighederne har sagt, at der foruden de almindelige restriktioner om sprit og afstand også bør nynnes rundt om træerne juleaften.

Men god hygiejne er ikke nok, mener Anders Beich. Folk bør slet ikke rejse rundt.

- Vi ved, at geografisk inddæmning er en rigtig god strategi. Vi så det i Nordjylland, da smitten begyndte at stikke af deroppe, og vi sagde, at folk skulle blive i deres egen kommune.

- Geografiske begrænsninger giver noget i forhold til at reducere smitten, og det er lige nu, vi skal gøre det, fordi hvis vi spreder smitten ud i landet, bukker hospitalsvæsenet sammen før eller siden, siger han.

Og det nytter ikke noget at fejre jul med restriktioner og så lukke ned efterfølgende.

- De restriktioner, vi har lavet, er lavet lidt for sent til, at vi kan bøje kurven af. Den er så stejl nu, at inden restriktionerne kommer til at virke, er vi henne over jul. Kurven kan ikke nå i ro før jul, og julen vil være en rigtig skidt begivenhed, hvis man rejser på tværs af landet, siger Anders Beich.

Lægeformanden oplever, at befolkningen er mættet af anbefalinger og gode råd.

Hvis folk skal rette sig efter noget i en højtid som julen, kræver det ifølge Anders Beich, at myndighederne melder klart ud, hvad der skal gøres.