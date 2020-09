Lægeforeningen: Alkohol kan påvirke unges faglighed

Hos Lægeforeningen vil man gerne hæve købsgrænsen for alkohol til 18 år for at forebygge de unges alkoholkultur og skubbe til debutalderen.

- Alkohol skubber til hjernens udvikling og det kan give indlæringsproblemer, hvis man drikker det i store mængder, siger Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen.

Ifølge hende kan de unge derfor få problemer med at udnytte deres potentiale eller tilegne sig den viden, de gerne vil have.

Andre konsekvenser for de unge når de drikker sig fulde, kan være udviskede grænser, slagsmål, uheld eller sex, som senere fortrydes.

- Det at forebygge alkoholstarten og alkoholkulturen tidligt er rigtigt nødvendigt, for at man vokser op og har de bedste forudsætninger for et sundt og langt liv, siger Camilla Rathcke.

Sammen med 21 andre organisationer, foreslår Lægeforeningen at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol fra 16 år til 18 år, fordi de unge drikker for meget og for tidligt. Det fremgår af en pressemeddelelse.

De senere år har der været et konstant fald i børn og unges alkoholvaner, men de nyeste opgørelser viser, at den positive udvikling er vendt, fremgår det af pressemeddelelsen.

- En 15-16-årig hjerne er ikke klar, og jo mindre tilgængeligheden er, jo mindre vil man kaste sig over det i de store mængder, vi ser i dag, siger Camilla Rathcke.

Ifølge pressemeddelelsen har undersøgelser gentagne gange vist, at der er flertal i befolkningen for at grænsen for køb af alkohol skal sættes op fra 16 til 18 år.

Initiativet, organisationerne har lavet, hedder Drukfri Ungdom og appeller også til forældrene. Camilla Rathcke uddyber, at forældrene mere aktivt skal tage stilling til, om hvorvidt alkohol er et nødvendigt element i de unges liv.