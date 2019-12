Lægeforening kalder nye tal for fejldiagnoser alvorlige

Sådan siger Andreas Rudkjøbing, der er formand for Lægeforeningen, om tallene i en ny rapport fra Patienterstatningen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Tallene er, at 7600 patienter de seneste ti år har fået tilkendt erstatning i det danske sundhedsvæsen for skader forårsaget af fejldiagnosticering.

Og hvert år dør cirka 63 patienter som følge af en forkert diagnose.

- Selv om der selvfølgelig altid vil ske fejl i sundhedsvæsenet, så når man dykker nærmere ned i rapporten, så viser det sig, at nogle af de her fejl kunne have været undgået - for eksempel hvis man havde organiseret udredningsprocesserne anderledes, siger Andreas Rudkjøbing.

Rapporten peger på flere steder i forløbet med at stille en diagnose, hvor det kan gå galt.

- Det handler om for eksempel henvisninger, håndtering af prøvesvar og scanningsvar.

- Her er det rigtigt vigtigt, at man får etableret nogle patientsikre arbejdsgange, som sikrer, at man får fulgt op på blodprøver og scanningsvar, og at der er god sammenhæng mellem henvisning, udredning og tilbagemelding, siger lægeformanden.

Andreas Rudkjøbing husker samtidig på, at det kan være vanskeligt at stille en diagnose.

- Man skal selvfølgelig huske på, at det er vanskeligt at stille diagnoser. Det er sådan, at man løbende stikker information sammen, som man afprøver hypoteser om, siger han.