Lægedirektør: For mange lader sig teste for corona uden grund

Der er for mange danskere, som bliver testet for covid-19 "for en sikkerheds skyld", mener lægedirektør.

Der er tale om "testhysteri", når tusindvis af danskere hver dag bliver testet for covid-19 "bare for en sikkerheds skyld", siger Jonatan Schloss, der er direktør for de Praktiserende Lægers Organisation (PLO), til DR.

Onsdag blev flere end 27.000 danskere testet for coronavirus i de hvide telte eller på hospitaler. Heraf var 116 test positive.

Det svarer til, at 0,42 procent af alle testede, endte med en positiv test. Sådan har det set uden siden april.

Tallet tyder ikke på, at smittetallene i Danmark vil eksplodere, mener Schloss.

Og derfor er der ingen grund til, at danskere, som ikke har været udsat for smitte eller føler sig syge, får taget en coronatest hele tiden, eller at skoler og dagtilbud kræver test af alle børn, når ingen har fået en positiv test på institutionen, mener han.

- I de sidste par uger er antallet af danskere, der bliver testet eksploderet, og det er skidt, fordi det betyder, at raske spærrer for de syge.

- Mange kan ikke komme til ved telefonen hos deres praktiserende læge eller lægevagten, fordi en masse raske ringer ind, siger han.

Men testning er også et vigtigt redskab, når smitte skal opspores, understreger Jonatan Schloss.

- Selvfølgelig må man gerne blive testet, men man behøver det ikke hele tiden eller hver uge, siger han.

Også Jan Pravsgaard Christensen, der er professor ved Institut for Mikrobiologi og Immunologi på Københavns Universitet, mener, at testning er helt central i håndteringen af coronavirus.

Men han vil ikke udelukke, at der kan være nogen, som bliver testet for meget.

- Jeg mener, at i den her sammenhæng er det bedre, at vi tester fem for mange end fem for lidt, så vi fanger dem, der går rundt uden symptomer, men kan være smittet.

- Man skal ikke lade sig skræmme væk fra at blive testet, men man kan selvfølgelig altid lige tænke sig om en ekstra gang og overveje, om det er fordi, man synes, det er sjovt, eller man rent faktisk har brug for det, siger han.

Der har de seneste uger været lokale udbrud med coronavirus i blandt andet Silkeborg og Aarhus Kommune. Det har de seneste uger skabt lange ventetider på at få taget en coronatest netop disse steder.

Ifølge DR er der på 33 af de 43 danske teststeder i Danmark mere end 24 timers ventetid på en coronatest torsdag aften.