Læge: Nogle misbrugere tager 1000 lattergaspatroner om ugen

Lattergaspatroner bruges normalt til noget så harmløst som at sprøjte flødeskum på en lagkage. Men i de forkerte hænder udgør de en stor fare, og et misbrug kan medføre varige mén og i værste tilfælde døden.

Det forklarer overlæge på Bispebjerg Hospital Dorte Palmqvist, der er tilknyttet Giftlinjen.

Her har man oplevet et stigende antal unge, der henvender sig efter at have indtaget lattergas.

- De cases, vi har set, er typisk folk, der har et forbrug på 50-100 patroner om dagen gennem længere tid, og det kan være helt op til 1000 på en uge. De viser typisk tegn på nerveskader, siger Dorte Palmqvist.

Et politisk flertal melder sig nu på banen og vil ifølge Politiken drøfte muligheden for at skærpe reglerne for køb af patronerne.

Det sker, efter at DR tirsdag kunne fortælle, at Hovedstadens Akuttelefon modtager flere opkald om senfølger af lattergasmisbrug.

Selv om de fleste, der henvender sig på Giftlinjen, har et forholdsvis stort forbrug, så kan et mindre misbrug potentielt også føre til skader, forklarer Dorte Palmqvist.

- Der er ingen, der ved, hvor tærsklen er. Er det nok at tage ti inhalationer hver weekend gennem et eller to år? Der er der ingen, der ved på nuværende tidspunkt.

Dorte Palmqvist forklarer, at der er flere ting, der gør lattergaspatronerne farlige.

- Når du får det ned i lungerne, fortrænger det ilten, og det kan medføre iltmangel, hvilket kan føre til kvælningsdød.

- Ved et større forbrug over længere tid, vil det påvirke B12-vitaminet i kroppen, som kan medføre nerveskader, siger hun.

De Konservative, Venstre, Socialdemokratiet, De Radikale, SF og DF er nu klar til at drøfte nye regler på området.

Og det giver god mening, mener Dorte Palmqvist - også selv om det næppe vil stoppe misbruget.

- Spørgsmålet er, hvad man gøre ved det politisk. Jeg synes personligt ikke, man skal have lov til at købe det i kiosker. Og jeg synes også, man skal overveje en aldersgrænse, samt hvor mange patroner man kan købe ad gangen.

- Jeg ved godt, at de unge så kan købe det på nettet, men med en lov sender man et signal om, at det ikke er ufarligt, siger hun.