Læge: Magt spiller altid ind ved voksent samleje med barn

Hvis en voksen har samleje med et barn under den seksuelle lavalder, er magtbalancen skæv, og der er som udgangspunkt tale om et overgreb.

- Hvis vi taler en voksen over 30 år og et barn under 15, vil jeg ligestille det med en voldtægt, fordi så er barnet slet ikke der, hvor den voksne er seksuelt, siger hun.

Ubalancen i forholdet kan føre til, at barnet udtrykker seksuel lyst, fordi det ikke forstår konsekvenserne af det, der foregår, mener børnelægen.

Da barnet hverken fysisk eller psykisk er fuldt udviklet, kan man ifølge Lise Darling ikke forvente, at det siger fra. Heller ikke selv om det udtrykker seksuelt lyst og opfører sig modent.

- Det er den voksne, der kan forstå seksualitetens betydning, og som skal sige: "Nej, det går ikke. Der er for stor forskel på os", siger hun.

I Danmark er den seksuelle lavalder fastsat ved 15 år. Det vil sige, at det er kriminelt at have samleje eller anden seksuel omgang med et barn, der endnu ikke er fyldt 15 år.

Det er ifølge straffeloven voldtægt, hvis man har nogen form for seksuel omgang med et barn under 12 år.

Det skabte i sidste uge stor debat på sociale medier, at en 32-årig idrætslærer i landsretten blev frifundet for anklager om at have voldtaget sin 13-årige elev.

Han blev dog dømt for at have haft samleje med pigen. Landsretten havde vurderet, at pigen indgik frivilligt i de seksuelle handlinger.

Lise Darling forholder sig ikke til den konkrete sag.

Hun vurderer, at når den ene part er barn er magten ulige fordelt. Balancen kan være forskudt, selv hvis den ene part er 14 år, og den anden er 18.

- I puberteten er hjernen og kroppen under ombygning, og en 18-årig er kommet meget længere end en 14-årig.

- Selv hvis en pige er gået tidligt i pubertet, er hun stadig ikke et voksent menneske, der kan perspektivere og se, hvad konsekvenserne af det seksuelle forhold kan være på sigt, siger hun.

Ifølge børnelægen kan det føre til, at en 14-årig pige, der har haft samleje med en ældre kæreste, senere kan indse, at hun ikke deltog, fordi hun selv havde lyst.

Det var måske i stedet for at tilfredsstille ham, for at få en nær relation eller blive en del af en gruppe.

- Det kan gå op for hende, at hun var udsat for et overgreb og dermed begynde at se sig selv i en anden kontekst. Som et offer. Hun kan måske føle skyld over at have gjort det frivilligt, ikke sagt fra eller måske følt lyst til det, siger Lise Darling.

På sigt kan det føre til depression, angst, posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller problemer med egen seksualitet.