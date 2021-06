Lad ukrudtsbrænderen stå og brug lugejernet i stedet i varmen

Med de høje temperaturer følger også risiko for brand i naturen.

Det siger Tim Ole Simonsen, der er operationschef og pressetalsmand hos Hovedstadens Beredskab.

- Man kan sagtens grille, men vores opfordring er, at man har noget vand i nærheden, siger han.

Til en engangsgrill svarer det til en flaske på halv liter, anslår han.

Derudover skal man sørge for at grille eller tænde bål på et sikkert underlag som for eksempel fliser eller asfalt. Det er derimod en dårlig idé at tænde ild i nærheden af græs eller anden tør natur.

- Tænker man sig om, så er der ikke noget problem i, at man laver et mindre bål i et bålfad eller en indrettet bålplads, siger Tim Ole Simonsen.

Og kan man ikke komme i nærheden af et ordentligt underlag som et bålfad, så skal man ganske enkelt undvære bålet.

- Så skal man lade være med at tænde bål, siger Tim Ole Simonsen.

Ukrudtsbrænderen bør man helt undgå, indtil der i næste uge sandsynligvis kommer lidt vådere vejr, og der ikke er lige så stor brandfare.

- Man kan synes, det er ret uskadeligt at bekæmpe ukrudt, men det kan medføre, at man pludselig står i en helt anden situation, som er uoverskuelig, fordi der er gået ild i ens hus, siger Tim Ole Simonsen.

- Så vi opfordrer til, at man lader ukrudtsbrænderen stå i skuret i denne weekend og venter til, at der er lidt vådere i vejret.

Søndag ser det ud til at blive køligere og vådere i vejret, og derefter vurderer beredskabet rådene, i forhold til den kommende uge hvor sankthansaften falder.