LO-formand forsvarer forskellige aftaler efter musketered

Det har dog aldrig været meningen, at der skulle være den samme løsning for alle, siger LO-formand Lizette Risgaard i sin tale på arbejdernes kampdag.

- Forhandlingerne i år, ja, de har trukket ud. Der kom faktisk først rigtig skub i aftalerne, da der landede et forlig på det regionale område. Så kom kommunerne i mål og så staten.

- Det har aldrig været et mål, at alle tre områder skulle lande præcis samme aftale eller på præcis samme tid. En løsning for alle har aldrig været tænkt som den samme løsning for alle.

- Nej, målet har hele tiden været gode resultater, gode forhandlede aftaler på alle områder - og det fik vi. Det er resultaterne, der er det vigtigste, og det, vi skal måles på, siger hun.

I talen er hun også inde på lærernes arbejdstider, som har været et kritisk punkt i forhandlingerne, og som ikke blev skrevet ind i den endelige aftale.

- I forhold til lærernes arbejdstid så har vi fra LO's side bakket fuldstændig op om, at der skulle være reelle forhandlinger. Det har der været.

- Og selv om lov 409 fortsat består, så håber jeg, ja så forventer jeg, at kommissionen vil være begyndelsen til enden på lov 409, siger Lizette Risgaard.

Hun slutter sin tale af med et budskab til landets politikere, som hun mener, har et stort ansvar, når forhandlingerne har trukket ud på den måde, som OK18-forhandlingerne har gjort.

- Vi har brug for politikere, der anerkender de offentligt ansattes store arbejde. Vi har brug for politikere, der har respekt for og tillid til de offentligt ansatte, og ikke bare ser dem som en udgift.

- Det er en bunden opgave for politikerne at genskabe tilliden mellem arbejdsgivere og lønmodtagere i den offentlige sektor, siger Lizette Risgaard.