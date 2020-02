LA's leder håber på blå samling og mere liberal politik

Partiet er del af en blå blok, der er præget af uenigheder og af, at den har haft regeringsmagten længe inden valgnederlaget i juni. Alex Vanopslagh siger til Berlingske, at han mener borgerligheden står i en idékrise og at blå blok har accepteret Socialdemokratiets præmisser.

Efter at have brugt sin første tid som leder af Liberal Alliance med en intern magtkamp og sætte et nyt hold erklærer Alex Vanopslagh sig nu i Berlingske parat til at føre partiet frem i meningsmålingerne.

- Når vi som borgerlige partier er endt i en situation, hvor vi siger: Stem på os, for vi vil også bruge en hel masse penge, men bare lidt færre end de andre, så er det, fordi vi har givet op. Vi må kunne komme med bedre svar.

Både Venstre og Dansk Folkeparti, de to største partier i blå blok, vil øge statens udgifter til velfærd. Senest har Venstres reaktion på Socialdemokratiets udligningsreform været, at bruge flere penge end foreslået.

- Det er, som om vi tror, det er fint for slagteriarbejderen i Horsens at betale en meget høj skat for at få en meget middelmådig velfærd. For det er, hvad vi har accepteret i blå blok, siger Vanopslagh til Berlingske.

Han erkender, at hans eget parti har været med til at mindske den borgerlige skarphed i blå blok.

- Man må konstatere, at den borgerlige værdikamp sat på spidsen døde, da vi gik i regering, og at vi mindskede evnen til at kæmpe imod de røde idéer og tankesæt. Vi gik fra at være præsten, der prædikede, til at være en af synderne, siger partilederen.

En af Liberal Alliances fejl var, at fokusere alt for meget på topskatten og dermed forfladige borgerligheden, siger lederen.

- Vi er endt et sted, hvor købmandsborgerligheden får lov til at fylde for meget.

- Vi skal være bedre til at tale om, at borgerlig politik ikke bare er nødvendig, men også moralsk rigtig, fordi den handler om at give mennesker mere frihed til at tage sig af sig selv og sin familie og om at hylde folk, der er initiativrige og succesfulde, siger Vanopslagh til Berlingske.