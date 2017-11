LA'er stoler på aftale om borgmesterdeling i Slagelse

En usædvanlig aftale ser ud til at have løst borgmester-striden i Slagelse torsdag eftermiddag. Her er Socialdemokratiet og Liberal Alliance blevet enige om at dele borgmesterposten.

- Det er mellem Socialdemokratiet og Liberal Alliance aftalt, at der efter to år, det vil sige per 1. januar 2020, er mulighed for, om ønsket af Liberal Alliance, et skifte mellem John Dyrby Paulsen (S) og Villum Christensen (LA) for så vidt angår poster i Slagelse Byråd.