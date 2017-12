LA vil gøre nyt forsøg på skattereform efter nytår

Regeringspartiet Liberal Alliance vil stemme for finansloven og går med til at udskyde forhandlingerne om en skattereform til efter juleferien.

Han siger, at partiet vil gøre endnu et forsøg på at komme i mål med en skatteaftale efter gentagne forsøg.

- Vi gik på kompromis undervejs, ikke bare en gang, eller to gange, eller tre gange, men mange gange.

- Vi har kæmpet for en skattereform i årevis i Liberal Alliance. Muligheden for, at vi kan være tæt på en aftale om kort tid, står højere for mig end frygten for hån, spot og latterliggørelse.

- Derfor er jeg villig til at gøre endnu et forsøg, siger Anders Samuelsen.

Tidligere har partiet sagt, at aftaler om finanslov, skat og udlændinge skulle lande samtidigt.

Han antyder, at han fortsat er klar på at vælte regeringen, hvis ikke skattelettelserne kommer på et senere tidspunkt.

Det gør han ved at slå fast, at det ikke er nogen skam at spørge vælgerne, hvis alle muligheder er udtømt.

- En regering skal ikke sidde for enhver pris. Omvendt skal stregen i sandet ikke trækkes, før alle muligheder er brugt, siger han.

Han slog dog fast, at der stadig er mulighed for at lande, hvad han tidligere har kaldt for "historisk store skattelettelser" uden dog at gentage præcis den formulering tirsdag aften.

Derfor vil Liberal Alliance stemme for finansloven.

- Ingen må kunne sige, at vores manglende tålmodighed eller stolthed stod i vejen for en skatteaftale. Jeg har aftalt, at der umiddelbart efter Folketingets juleferie skal forhandles om en ambitiøs skatteaftale.

- På den baggrund har jeg besluttet, at LA stemmer for finansloven, siger han.

På pressemødet blev der spurgt ind til partiets løfter om skattelettelser og trusler mod regeringen, nu hvor Liberal Alliance gang på gang er faldet til jorden.

- Om man skal tro på mig, skal jeg ikke svare på. Det må de, der overveje at stemme på Liberal Alliance, afgøre, siger Anders Samuelsen.

Han mener ikke, at han er den eneste, som har stået fast på ultimative krav under forhandlingerne.

- Nu bevæger jeg mig, og så håber jeg, at andre også bevæger sig og måske falder lidt ned fra de positioner, de har stået på.

- Nu vil jeg lade den omvendte proces gøre sig gældende fremover. Den som ikke inkluderer deadlines eller ultimative krav. Hvis det virker, så vil jeg være den første til at glæde mig over det.

- Det er ingen skam at kravle op i træ og kravle ned igen, hvis man kommer ned med noget. Og det har faktisk været tilfældet hver gang, siger Anders Samuelsen.