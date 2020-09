LA vil give skattefradrag for at passe egne børn

- Det er blevet en selvfølge i et socialdemokratisk samfund, at børn har det bedst uden for hjemmet. Men hør nu her: Det er også velfærd at kunne være mere sammen med mor og far.

Sådan lyder det fra Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh. På Liberal Alliances landsmøde i Aarhus lørdag præsenterer han et nyt familieudspil, som i stedet for at sende flere penge til pædagogerne skal øge "friheden" hos forældrene.