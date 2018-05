LA-retsordfører: Hash er lovligt om 5-6 år

- Der er flere og flere lande - også vestlige - som vælger at legalisere eller afkriminalisere det. Så det er den vej, vinden blæser globalt set, og den tror jeg også rammer Danmark på et tidspunkt, siger hun.

Hun mener, at de meget voldsomme konsekvenser ved forbuddet - lovløshed på Christiania og bander, der nærer sig ved det lukrative marked - snart må stå klart for partierne, som støtter et forbud.

- På et eller andet tidspunkt må realiteterne indfinde sig hos de partier, der går ind for et forbud, og så må man konstatere, at politikken har taget fejl, og at vi må tage skeen politisk i den anden hånd, siger Egelund.

Flere delstater i USA har de seneste år legaliseret cannabis og tilladt salg via godkendte butikker.

En legalisering i Danmark virker dog ikke til at være lige rundt om hjørnet. Hverken Socialdemokratiet eller Venstre, der tilsammen har 80 mandater i Folketinget, støtter en legalisering.

Grunden til, at det for Venstre er vigtigt at holde fast i forbuddet, er, at der er mange sundhedsrisici forbundet med at ryge hash, forklarer sundhedsordfører Jane Heitmann (V).

- Legaliserer man, sender man et signal om, at det ikke er så farligt endda, og det ønsker vi ikke, siger hun.

Det er dog ikke de erfaringer, man har fra lande, hvor det er blevet legaliseret, siger Christina Egelund (LA).

- Tværtimod. Jeg tror, at hvis vi tager kontrol over hashmarkedet og sælger det i en statskontrolleret form. Så kan vi dels regulere, hvilke varer der er på markedet, altså at de ikke er proppet med gift, og vi kan regulere, at vi ikke sælger det til børn, siger hun.

Flere andre partier herunder Enhedslisten, Alternativet og Socialistisk Folkeparti går ind for en legalisering.