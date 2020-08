LA-pressemøde om pension slutter brat efter kærestesnak

Det skulle have handlet om pension, men en anden dagsorden overtog, da LA afholdt pressemøde på Fyn.

Det slog gnister i den varme sommerluft, da Liberal Alliance fredag afholdt pressemøde i Gl. Vindinge ved Nyborg som en del af partiets sommergruppemøde.

Pressemødet skulle have fokus på partiets nye pensionsudspil som optakt til den politiske sæson, men i løbet af pressemødet blev det emne fuldstændig sat til vægs af en anden sag.

B.T. beskrev torsdag aften, at partileder Alex Vanopslagh skulle have blandet sig i sin kærestes fratrædelsesaftale, da hun forlod partiet.

Det afviste partilederen kategorisk, da B.T. spurgte ham om det ved pressemødet fredag.

- Jeg kan overordnet bekræfte, at jeg har mødt kærligheden på arbejdspladsen. Jeg har fået mig en kæreste, og jeg synes jo selvfølgelig, at hun er fantastisk dejlig, lød det indledningsvist fra Vanopslagh.

Herefter blev tonen skærpet:

- Jeg har jo set, at I har fået det udlagt som om, at partiet ville af med en medarbejder, og så går jeg ind og forhindrer det og blander mig i en fratrædelsesforhandling. Og det er simpelthen ikke tilfældet, sagde han.

Flere ledende medarbejdere har forladt Liberal Alliance inden for de seneste måneder.

I maj sagde sekretariatschef Karsten Anker Petersen op, og i juni blev Anne Kirstine Cramon fyret som presse- og kommunikationschef.

- Det viste sig, at jeg ikke havde den aftalte ledelsesret, herunder retten til at hyre og fyre, skrev Karsten Anker Petersen dengang på sin LinkedIn-profil.

Også Anne Kirstine Cramon kædede sin afgang fra partiet sammen med interne forhold.

- Man ønskede mig fyret for - helt i trit med ret og pligt - at have gjort min chef opmærksom på interne forhold, som han burde gøres opmærksom på, skrev hun på Facebook.

Ifølge B.T. kan de to fratrædelser forbindes direkte til sagen om Alex Vanopslagh og hans kæreste.

Partilederen fortalte ved fredagens pressemøde, at han havde overladt fratrædelsesforhandlingen til gruppeformand Ole Birk Olesen.

- Sagen blev overdraget til mig. Og det er jo god ledelse. Der var en diskussion i partiet om, hvordan den her udfordring skulle løses.

- Og Alex traf så den beslutning, at det var noget, partiets gruppeformand skulle finde ud af og forhandle om, sagde Ole Birk Olesen.

Efter flere spørgsmål om sagen afsluttede gruppeformanden pressemødet med ordene:

- Er der nogle andre spørgsmål om politik? Det kan være LA's politik eller dansk politik generelt. Det er der ikke? Så siger vi tak for i dag.