LA om nyt pensionsudspil: Det skal ikke kun være Arnes tur

I et nyt pensionsudspil foreslår Liberal Alliance, at man månedligt skal kunne indbetale et skattefrit beløb, op til 675 kroner, til en pensionskonto.

- Man skal kunne betale ind og få pengene udbetalt skattefrit og trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis det er det, man har lyst til, siger partileder Alex Vanopslagh.

- Det skal ikke kun være Arnes tur, det skal være alles tur, siger han.

"Nu er det Arnes tur" er en af Socialdemokratiets helt store mærkesager, som blev rullet ud under folketingsvalget i 2019.

Den går ud på, at dem, der er nedslidte eller har været længst på arbejdsmarkedet, skal have ret til tidlig folkepension.

Det er altså et forslag, som Liberal Alliance ikke er begejstret for, siger Alex Vanopslagh.

- Og det her med at indføre en ny efterlønsordning er også økonomisk uansvarligt, og det er sådan set også urimeligt, at det kun skal gælde nogle grupper i samfundet, og at man ikke finder en løsning, der gælder for alle, siger han.

Med Liberal Alliances nye udspil kan man trække sig tilbage fem år tidligere end folkepensionsalderen, hvis man indbetaler til en pensionskonto hen over 40 år.

I den forbindelse vil man også have opsparet over 600.000 kroner, som vil kunne trækkes ud skattefrit, siger Vanopslagh.

Liberal Alliance vil hente knap otte milliarder kroner til at finansiere partiets pensionsudspil ved at gøre kommunerne bedre til at administrere.

Det er kommunerne ikke gode nok til i dag, siger folketingsmedlem Henrik Dahl på pressemødet.

- De kommuner, der bruger flest penge på administration, de må lære af de kommuner, der bruger færrest, siger han.

Det forventes, at regeringen præsenterer sit pensionsudspil i løbet af august.

Flere partier har fremlagt deres krav, hvis de skal støtte forslaget om ret til tidlig pension.

Eksempelvis kræver De Konservative skattelettelser, mens Dansk Folkeparti vil have stramninger på udlændingeområdet.