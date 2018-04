LA-ministre: Vi vil mere end bare at sænke skatterne

Det kræver dog, at man får ændret opfattelsen af Liberal Alliance som et parti, der kun arbejder for at lette skatterne.

- Vi har været meget optaget af, at vi skulle levere noget af det, vi har kæmpet for på skatteområdet.

- Derfor har vi nok fremstået som en etbenet hest, selv om vi har tre andre mærkesager.

- Hvis vi får sat alle fire ben på hesten, så tror jeg at vi kan få forløst det potentiale, som jeg er overbevist om, at vi har, siger han på partiets landsmøde i København lørdag.

Kulturminister Mette Bock, der har været medlem af partiet siden begyndelsen, er af samme mening.

- Vi skal gøre vores positive mærkesager tydeligere, end det måske fremgår af medierne.

- Jeg er meget ude i forsamlingshuse og andre steder. Her møder jeg mange mennesker, der siger, at de synes utroligt godt om det, jeg fortæller om vores politik.

- Men jeg stemmer alligevel ikke på jer, lyder det så. Derfor bliver opgaven de næste 10 år at få dem overbevist om, at de skal gøre det, siger hun.

Erhvervsmanden Lars Kolind var med til at starte Ny Alliance, som var forløberen for Liberal Alliance.

Han tror også, at partiet appellerer bredere, end det fremgår af meningsmålingerne.

- Den liberale tankegang går ud på at indrette samfundet med forskellighed som grundlag. Så jeg kan træffe mine valg, og så du kan træffe dine.

- Det håber jeg, at vi kan blive bedre til at forklare, for det tror jeg faktisk, at de fleste danskere er enige med os i.

- Det betyder ikke, at vi ikke skal snakke om skattelettelser. Men hvis vi skal have en bredere tilslutning, skal vores udgangspunkt sættes i en bredere sammenhæng, siger han.

Liberal Alliance fik 7,5 procent af stemmerne ved det seneste folketingsvalg i 2015, svarende til 13 mandater.