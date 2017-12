LA-minister: Stemningen mellem os og DF er god

Det synes at være spørgsmålene, efter at DF-ormand Kristian Thulesen Dahl og Liberal Alliances chefforhandler, økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, mandag mødte op til forhandlinger i Statsministeriet.

Fra Simon Emil Ammitzbøll-Bille var meldingen:

- Stemningen imellem os er god. Nu har vi haft et længere forløb med finanslovsforhandlinger, hvor både Kristian Thulesen Dahl og jeg har deltaget.

- Der har vi haft nogle gode drøftelser og faktisk også haft det sjovt undervejs, så jeg må sige, at stemningen er fin, lød det fra LA-ministeren til TV2 og DR foran Statsministeriet.

Det er dog langt fra meldingen fra Kristian Thulesen Dahl. På vej ind til mødet talte han om, at regeringen risikerer at "gå op i limningen".

Samtidig gjorde han det klart, at DF vil have meget svært ved at forhandle med en regering, hvor et af regeringspartierne ikke vil love at stemme for den finanslovsaftale, man selv har indgået.

Det sidste var en henvisning til, at LA fredag kom med en helt usædvanligt melding for et regeringsparti.

I minutterne efter, at finanslovsaftalen blev indgået i Finansministeriet, fastslog Simon Emil Ammitzbøll-Bille, at det ikke var sikkert, at tredjebehandlingen af finansloven vil "gå godt".

Det afhænger nemlig af, om DF stemmer for den skatteaftale, som LA brændende ønsker sig, lod han forstå.

Ifølge Kristian Thulesen Dahl forhandlede LA ikke direkte med ham fredag. Og han afviser, at DF har givet nogen garantier om en skatteaftale før jul.

Til det sagde Simon Emil Ammitzbøll-Bille på vej ind til mødet:

- Jeg er ikke interesseret i at gå ind i diskussioner om proces. Vi blev i fredags bibragt den tillid, at vi sørger for at få skattereformen på plads inden finansloven skal vedtages.

Dermed er partierne i blå blok igen havnet i et forhandlingsforløb, hvor Liberal Alliance truer med handlinger, der potentielt kan vælte regeringen.

Og igen siger støttepartiet nej til at lade sig presse af truslerne.