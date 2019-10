LA-leder begræder partiprofils farvel: Kan ikke se uenigheden

Partileder Alex Vanopslagh (LA) er ærgerlig over at skulle sige farvel til Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der tirsdag aften har meldt sig ud af det kriseramte parti efter en uenighed om den politiske kurs.

- Jeg håbede, at han ville være med til at genrejse projektet, men jeg kan forstå, at de politiske uenigheder er for store, det har jeg personligt svært ved at se, siger Alex Vanopslagh.

Ved folketingsvalget i juni gik partiet fra 13 mandater til 4, og partistifter, leder og daværende udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) opnåede ikke genvalg.

Det blev ikke Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der overtog lederposten, men Vanopslagh, der blev partiets nye leder.

Han erkender, at partiet er i krise.

- Man kan sige, at vi var i krise i forbindelse med folketingsvalget, hvor vi gik markant tilbage. Der er så nogle efterdønninger, der kulminerer nu. Herfra skal vi se fremad og starte genopbygningsarbejdet.

- Jeg kommer ikke til at påstå over for nogen, at det går fantastisk godt i Liberal Alliance. Det var et svært udgangspunkt, og nu er det et lidt sværere udgangspunkt. Men visionen og kampgejsten er den samme, siger Vanopslagh.

For nylig meldte den tidligere profil Christina Egelund sig også ud af partiet, efter at hun ikke opnåede genvalg ved folketingsvalget i sommer.

Ammitzbøll-Bille ved endnu ikke, om han vil være løsgænger og fortsætte i Folketinget, eller om han måske vil melde sig ind i eller starte et nyt parti.