LA-landsformand har ingen skrupler ved rød borgmester

- Det er godt for Slagelse ud fra flere parametre. Venstrekandidaten er en af de fire i Danmark, der vil sætte skatten op, og skabte en ledelse, som har skabt et dårligt klima og en dårlig økonomi. Sådan en kan vi ikke pege på.

En aftale er en aftale, mener landsformand Leif Mikkelsen (LA), som ikke har skrupler over, at partiet peger på en rød borgmester i Slagelse.

- Vi er også med til at pege på en borgmester fra Liberal Alliance, siger Leif Mikkelsen.

Et flertal i Slagelse byråd har givet hånd på, at John Dyrby Paulsen (S) skal være borgmester i to år, hvorefter Villum Christensen (LA) overtager de næste to år. Aftalen bygger på frivillighed.

- En aftale er vel en aftale, og jeg går ud fra, at der er ordentlige mennesker i politik, siger Leif Mikkelsen.

I 2013 stod partiets daværende politiske ordfører, Simon Emil Ammitzbøl-Bille, bag et princip om, at partiet altid vil pege på en blå borgmester under kommunalvalg.

Men det er tilsyneladende ikke hele partiet, der er så principfast.

Villum Christensen er desuden medlem af Folketinget, der afholder valg senest i 2019. Fra 2020 skal han dog overtage borgmesterposten i Slagelse jævnfør aftalen.

Leif Mikkelsen afviser at svare på, om Villum Christensen vil genopstille til Folketinget, når han har udsigt til at blive borgmester kort tid efter.

- Vi tager en ting ad gangen, nu skal det på plads i Slagelse, og så ser vi frem mod næste folketingsvalg, siger Leif Mikkelsen.

Leif Mikkelsen er ikke nervøs for, om John Dyrby Paulsen vil træde tilbage.

- Han har lavet en aftale om det, og det er nok for mig. Jeg kender ham som en særdeles troværdig fyr, og troværdighed går på tværs af partier. Der findes faktisk gode socialdemokrater, som man kan tro på og regne med.

- Ligesom der findes gode venstrefolk, som man kan tro på og regne med. I Slagelse er situationen bare den, at vores tillid til Dyrby er større end til venstrefolk, siger Leif Mikkelsen.

Der har været flere blå kandidater i spil til borgmesterposten, men dem ville Liberal Alliance altså heller ikke pege på, hvorfor posten går til en rød de første to år.