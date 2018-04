LA-kandidat trækker sig efter ulvedrab på sin grund

Baggrunden er, at en ulv er blevet skudt på Steffen Troldtofts grund. Troldtoft oplyser, at han var til stede, men det var ikke LA'eren, der skød ulven, siger han til TV MidtVest.

Skuddene, der dræbte ulven, faldt for to uger siden.

- Jeg kører og pløjer, og det er dét, jeg har med sagen at gøre. Jeg er ikke klar over, at der bliver skudt efter ulven. Jeg hverken hører eller ser det, siger Steffen Troldtoft til TV MidtVest.

Efterfølgende har der været en række historier i forskellige danske medier om drabet på ulven.

Det er ifølge loven forbudt eksempelvis at jage eller indfange ulve. Det kan medføre bøder og fængsel i op til to år, hvis man skyder en ulv.

Hvis der er behov for at skyde en ulv, så kræver det en tilladelse forinden fra Miljøstyrelsen.

Steffen Troldtoft siger til TV MidtVest, at han trækker sig som følge af mediernes interesse for sagen.

En 66-årig er sigtet for at have skudt ulven. Ifølge DR var det et nærtstående familiemedlem til Steffen Troldtoft. Han nægter sig skyldig.

Ifølge Liberal Alliances gruppeformand i Folketinget, Leif Mikkelsen, bringer Steffen Troldtoft et "stort offer". Ifølge Leif Mikkelsen har Steffen Troldtoft haft et hårdt møde med søgelyset:

- Det har været ubehageligt. Der har været trusler til hans familie og kedelige opringninger. Det slider hårdt. Det er virkelig ubehageligt, siger han til Ritzau.

Man er værgeløs, når sådan en maskine kører. Så han er blevet noget chokeret.

Leif Mikkelsen understreger, at Liberal Alliance tager afstand fra selvtægt.

- Han blev klædt op på det, som jo er selvtægt. Alle kan se, at der er blevet skudt en ulv. Det er selvtægt, og det er ulovligt, siger han.

- Det er LA, der er blevet nævnt. LA-kandidat og så videre. Det har han vurderet, at det skader partiet. Og det er jeg enig med ham i, at det gør.