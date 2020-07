LA førte valgkamp for penge lånt af dansk milliardær

Saxo Bank-stifter og milliardær Lars Seier Christensen lånte 1,5 millioner kroner til Liberal Alliance, så partiet havde penge til sidste års valgkamp.

Siden har han eftergivet gælden på grund af den slunkne partikasse efter en stor vælgerlussing ved folketingsvalget i 2019. Det skriver Jyllands-Posten.

- Der var ikke så mange penge i kassen før valget, så jeg hjalp lidt til.

- Men det var der jo så slet heller ikke efter valget, og især ikke efter Simon Emils (Ammitzbøll-Billes, red.) afgang, så jeg har efterfølgende eftergivet lånet, så det nu er konverteret til blot at være et almindeligt bidrag som ved tidligere lejligheder, siger Lars Seier Christensen til avisen.

Oplysningerne står i kontrast til, hvad partileder Alex Vanopslagh tidligere har sagt.

Særligt i Liberal Alliances første år støttede Lars Seier Christensen det politiske projekt med store donationer.

Men i et interview med Jyllands-Posten tidligere i år sagde Vanopslagh, at det var mange år siden, milliardæren havde givet bidrag, og at han formelt ikke havde nogen betydning for partiet, men at han støtter moralsk.

Ved valget i juni sidste år gik LA ni mandater tilbage, så det endte med fire. Kort efter valget meldte Simon Emil Ammitzbøll-Bille sig ud.

Vælgerlussingen og Ammitzbøll-Billes afgang betød, at Liberal Alliance mistede millioner af offentlige kroner i gruppestøtte.

Alex Vanopslagh siger nu ifølge avisen, at det er korrekt, at rigmanden har lånt partiet 1,5 millioner og siden eftergivet gælden. Han skriver i en sms til avisen, at han "er glad for Lars' donation/eftergivelse af gæld".

Pengegaven blev givet, da Anders Samuelsen sad i spidsen for partiet. Han blev dog ikke genvalgt sidste år og trak sig få dage efter som leder af Liberal Alliance.