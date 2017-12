LA efter trusler: Pressen er meget optaget af proces

I minutterne efter at have indgået en aftale om finansloven, ville han som en af regeringens mest fremtrædende ministre ikke love at stemme for aftalen.

Det sker kun, hvis DF stemmer for en skatteaftale, lod Simon Emil Ammitzbøll-Bille forstå.

Dermed truer Liberal Alliance reelt regeringen på livet, fordi den skal have flertal for sin finanslov for at kunne blive siddende.

Efter et møde i Statsministeriet mandag, hvor Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl i klare vendinger opfordrede statsminister Lars Løkke Rasmussen til at få styr på LA, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille:

- Vi er nu vendt tilbage til at tale politik. Det bekræfter bare, at der er mulighed for at lave aftaler om skat og udlændinge inden jul.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille vil ikke svare på, om han fastholder sin trussel om ikke stemme for finansloven.

I stedet mener han, at det er pressen, der fokuserer på det, han kalder "proces":

- Jeg ved godt, at I er meget optaget af proces, og det er fair nok. Jeg tror, at danskerne er optaget af, at de får nogle skattelettelser inden jul, siger LA-ministeren og tilføjer:

- Jeg synes, det er rart, at der efter tre-fire-fem dage, hvor det har handlet om de politiske processer, nu igen kan handle om det politiske indhold.

Spørgsmål: Men er det ikke jeres eget ansvar, at det handler om proces?

- Jamen, den slags går jeg ikke så meget op. Jeg går op i, at vi får landet en god skatteaftale, og jeg går op i, at vi får landet en ordentlig udlændingeaftale.

Spørgsmål: Fastholder du, at I ikke stemmer for finansloven, hvis I ikke har en skatteaftale forinden?

- Jamen, jeg vil bare gentage, at jeg allerede i fredags er blevet bibragt den tillid, der handler om, at vi kommer til at lande både en skatteaftale og en udlændingeaftale inden tredjebehandlingen af finansloven.

Spørgsmål: Men hvis I ikke gør, stemmer I så for finansloven?

- Jamen, hvis og hvis og hvis. Vi er der, hvor vi er blevet bibragt den tillid, at alt skal nok blive godt, allerede inden tredjebehandlingen.

Dermed synes Liberal Alliance at fortsætte traditionen for at true med at vælte regeringen for at derefter at opgive truslerne, når Dansk Folkeparti kræver det.

Fredag aften skrev Liberal Alliances finansordfører Joachim B. Olsen på Facebook:

- Den (finansloven, red.) bliver kun vedtaget, hvis den skatteaftale, som ligger på bordet, falder på plads. Det er aftalen, skrev Joachim B. Olsen.

Adspurgt om han var enig med Joachim B. Olsen svarede Simon Emil Ammitzbøll-Bille fredag:

- Jeg er enig i, at vi får en skatteaftale, inden vi kommer til tredjebehandlingen. Det er forudsætningen for, at tredjebehandlingen går godt.

Truslen om, at tredjebehandlingen ikke "går godt" ønskede LA-ministeren med andre ord ikke at gentage efter mødet i Statsministeriet mandag.

Thulesen Dahl siger, at han ikke har givet Liberal Alliance nogen garantier for, at en skatteaftale er på plads inden jul.