LA: Smal sag at lande tre aftaler på én gang

Dermed står LA-toppen fast på, at man ikke vil dele de tre forhandlinger op, sådan som Dansk Folkeparti har talt for.

- Det er vores opfattelse, at det sagtens kan lade sig gøre at lande aftale på alle tre områder, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille og tilføjer:

- Jeg tror, at samtidighed er en forudsætning for, at der kommer en god skatteaftale. Derfor er det selvfølgelig det, vi sigter efter.

Regeringen har flere gange måttet udskyde sit mål om at sænke skatten på arbejde. Økonomi- og indenrigsministeren afviser dog, at LA's krav om en samlet aftale er udtryk for mistillid til Dansk Folkeparti.

- Resultatet er det vigtigste, og vi vil meget gerne lave en udlændingeaftale, en skatteaftale og finanslov med Dansk Folkeparti, siger han.

Finansminister Kristian Jensen (V) anser det for "realistisk" at lande alle tre aftaler om skat, udlændinge og finanslov samtidig.

- Nu giver vi det et skud og ser, om vi kan lande alle tre ting på én gang.

- Der er en klar samtidighed i, hvad der sker på finansloven og på skat, siger finansministeren og bruger dermed det samme ord som Liberal Alliances chefforhandler.

Dansk Folkepartis Peter Skaarup står dog ligesom DF-formand Kristian Thulesen Dahl fortsat fast på, at finansloven bør indgås først.

- Vi er klar til at lave en finanslov. De ting, vi har ønsket at få med omkring sundhed, ældre og politi, ser ud til at lande på et fornuftigt niveau. Spørgsmålet er, om regeringen er helt klar til at indgå en aftale om finansloven, siger Peter Skaarup og tilføjer:

- Regeringen har den opfattelse, at man vil gøre status i morgen fredag. Det er regeringens valg.

- Vores opfattelse er, at det er vigtigt at lave finansloven nu. Ikke mindst af hensyn til de offentligt ansatte, der skal have løn, siger Peter Skaarup.