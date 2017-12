LA: Skattelettelser for de første otte milliarder er på plads

Når regeringen og Dansk Folkeparti mandag mødes for at forhandle om en skattereform, er partierne allerede enige om skattelettelser for otte milliarder kroner.

Ifølge avisen er det første gang, at en af de politikere, der kender til forhandlingerne, sætter beløb på, hvor regeringen og DF kan lande en aftale.

- Vi er sammen om at løse nogle bundne opgaver. Det løber op i nogle store beløb. Det bliver meget svært at lave en aftale, der ikke er historisk stor - eller som er den største.

- Der er et samspilsproblem, som koster omkring fire milliarder kroner. Det er en pæn andel af de tal, vi har på bordet. Så er der jobfradraget, som skal sikre, at det kan betale sig at arbejde for de lavest lønnede. Jobfradraget er også på cirka fire milliarder kroner, siger Joachim B. Olsen til Børsen.

Desuden kan der ifølge Børsen komme endnu flere skattelettelser. En forhøjelse af beskæftigelsesfradraget kommer ifølge LA-ordføreren oven i de otte milliarder kroner.

Ifølge Børsens oplysninger kan det betyde, at der kommer skattelettelser for samlet 11,5 milliarder kroner.

Fredag aften landede regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om en finanslov. Samtidig har regeringen og DF forsøgt at forhandle en skattereform, som dog ikke er faldet på plads.

Kort før finansloven faldt på plads, gjorde Joachim B. Olsen det klart på Facebook, at finansloven kun vil blive stemt igennem, hvis skattereformen falder på plads.

- I aften lander vi en aftale om finanslov. Den bliver kun vedtaget, hvis den skatteaftale, som ligger på bordet, falder på plads. Det er aftalen, skrev Joachim B. Olsen på Facebook.

Men Dansk Folkeparti, der skal sikre regeringen flertal for skattereformen, har hele vejen igennem argumenteret for, at der hverken var behov for eller råd til skattelettelser.

Over for Børsen afviser DF's finansordfører, René Christensen, ikke de beløbsstørrelser, som Joachim B. Olsen kommer med. Han lægger dog vægt på, at der endnu ikke er en aftale.

Han siger om beskæftigelsesfradraget, at "her har vi (i DF, red.) givet et klart signal om, at vi ikke vil give et fradrag på den anden side af topskattegrænsen."