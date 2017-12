LA: Samlet aftale i weekenden er den nemmeste sag i verden

- Det er stadig vores udgangspunkt, at tingene skal løses sammen.

Mens Liberal Alliance står fast på at forhandle finanslov, skattereform og udlændingestramninger samtidig, vil DF adskille forhandlingerne, lande en finanslov og efterfølgende forhandle om skat og udlændinge.

Støttepartiets argument er, at finansloven for næste år - modsat de øvrige ting på forhandlingsbordet - skal være landet før årsskiftet.

Men LA-leder og udenrigsminister Anders Samuelsen fastholder, at de forskellige elementer hænger sammen:

- Tingene hænger sammen, fordi de har været forhandlet sammen gennem hele det her forløb. Derfor skal vi selvfølgelig også kunne finde hinanden.

- Jeg fornemmer, at det hele er i en god proces, så selvfølgelig skal vi nok finde hinanden, siger Anders Samuelsen.

På Christiansborgs gange går snakken om et muligt folketingsvalg, hvis ingen af de to partier giver sig. Men Simon Emil Ammitzbøll-Bille vil ikke svare på, om LA er klar til at tage et valg:

- Jeg er ikke så optaget af proces. Jeg er optaget af politik.

Spørgsmål: Hvis I er så ligeglade med processen, kan I vel også godt vente med at få en skatteaftale til efter jul?

- Jeg tror, at alle, der har fulgt med i dansk politik, ved, at der har været et meget specielt forløb omkring dele af skatteforhandlingerne over de seneste par år.

- Jeg tror, det er bedst, for at få en god skatteaftale, at vi laver de her tre ting sammen, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Han stiller sig uforstående overfor, hvorfor DF knytter kravet om udlændingestramninger op på forhandlingerne om en skatteaftale.

- Det forstår vi ikke, for vi har jo en interesse i at løse begge dele med gode, borgerlige liberale løsninger.

- Men når Dansk Folkeparti laver samtidighed mellem de to elementer, så er det klart, at så er det mellem alle tre elementer (udlændinge, skat og finanslov, red.), der skal være samtidighed.

Spørgsmål: Hvorfor ikke stole på DF, der siger, at partiet gerne vil lave en skatteaftale efter finansloven?

- Hvorfor ikke stole på regeringen?

- Dansk Folkeparti har virket konstruktive, det er vi også fra Liberal Alliances side. Så jeg forstår ikke, hvorfor man gør det til et spilfægteri.