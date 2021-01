LA: Klar fejl ikke at stemme for kommission om Støjberg-instruks

For første gang tilkendegiver Liberal Alliance, at det var en fejl, at partiet ikke stemte for nedsættelsen af en kommission til at undersøge den "klart ulovlige" instruks fra 2016, hvor Inger Støjberg (V) var udlændingeminister.

Partiet vil nu stemme for en rigsret i sagen, hvor der skete adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Sagen debatteres torsdag i Folketingssalen, og tirsdag skal der stemmes om den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien. Der er et stort flertal.

- Det var en fejl, at vi ikke var med til at støtte nedsættelsen af Instrukskommissionen, og det kan vi tydeligt se nu, siger gruppeformand Ole Birk Olesen (LA) i Folketingssalen.

Han har flere gange tidligere undladt at forholde sig til netop det spørgsmål.

Sagen fandt sted, før Liberal Alliance og De Konservative sad i regering med Venstre. Da magten skiftede til rød blok, var der flertal for at nedsætte en kommission til at undersøge sagen.

Men Liberal Alliance stemte ikke for.

- Det var en fejl, at vi, da Instrukskommissionen blev nedsat, sagde, at den ikke burde nedsættes. Det kan man især se efter Instrukskommissionens meget klare konklusioner om, at Inger Støjberg administrerede ulovligt som minister, siger han.

Det er et dilemma, at den slags tilsyneladende er afhængig af, om der er et blåt eller rødt flertal, og han har ikke et forslag til, hvordan det kan løses.

- Jeg anerkender, at det er et problem, men måske er vi der, hvor vi siger, at ligesom demokratiet fungerer dårligt, så fungerer alle andre løsninger virkelig dårligt, siger han.

De Konservative stemte heller ikke for nedsættelsen af en kommission, der har gransket sagen og fundet, at Støjberg blev advaret af sine embedsmænd.

Men det var ikke en fejl, oplyser gruppeformand Mai Mercado (K) i en skriftlig kommentar.

- Nej, det var det ikke. For den viden vi har i dag, havde vi ikke dengang, skriver hun.

Venstre er ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelser om, hvorvidt det var en fejl ikke at stemme for.

Størstedelen af partiet stemmer for en rigsretssag mod Inger Støjberg, mens ni medlemmer, herunder Støjberg selv, stemmer imod.