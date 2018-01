Kystdirektoratet anmelder beton hældt ud i fredet område

Det bliver en sag for politiet, at en del af et fredet sommerhusområde ved Lønstrup i Nordjylland er blevet udjævnet med sand og beton.

Kystdirektoratet har efter at have undersøgt området besluttet at indgive en politianmeldelse. Det oplyser områdechef Hans Erik Cutoi-Toft, der ser på sagen med stor alvor.