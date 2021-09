Kyllingefarm og ejendomme i Albanien er pengespor i stor narkosag

I årevis har netværket indsmuglet og solgt kokain i rekordstore mængder, påstår anklagerne. 4,5 ton blev indsmuglet og opblandet til godt ni ton, som blev solgt videre i Danmark, Sverige og Norge, hævdes det.

12 af mændene har albansk baggrund, og en del af overskuddet fra de kriminelle forretninger gennem årene er blevet investeret i en kyllingefarm og i lejligheder i Albanien, opsummerer senioranklagerne Lasse Biehl og Annika Jensen.

Sidstnævnte læner sig også op ad et belastende regnskab fra en buschauffør. Hans optegnelser handler om transport af kontanter til Nordmakedonien helt tilbage fra 2013.

- Hans regnskab er helt centralt i sagen, siger Annika Jensen. Chaufføren er dømt for transport af 30 millioner kroner ud af landet.

Som led i forretningen var der brug for at veksle penge. I en periode var to af de nu tiltalte flittige kunder hos Uni Travel & Exhange på Nørrebrogade i København. Det viser videooptagelser.

Forretningen var et fikspunkt for personer med sorte penge. Østre Landsret har straffet firmaet med en bøde på 111 millioner kroner for medvirken til hæleri.

Da Uni Travel blev lukket, gik de nu tiltalte hovedmænd over til at blive betjent af kontakter i to souvenirbutikker, mener anklagemyndigheden. Herfra sørgede man for at få vekslet danske kroner til euro i Polen, lyder det.

To gange - i 2012 og i 2013 - indledte politiet en efterforskning mod de albanske mænd, men begge gange blev indsatsen lagt ned på grund af mangel på ressourcer, er det tidligere blevet oplyst.

Først i slutningen af 2018 blev en intens overvågning sat i værk. Et af hovedspørgsmålene i byretten er nu, om de tiltaltes aktiviteter i den nyeste periode blot er et spejl og fortsættelse af, hvad man gjorde i de tidligere år. Det har stor betydning for i hvilket omfang, der kan dømmes.

Sagen fortsætter i næste uge. Her vil forsvareren for den påståede boss i foretagendet argumentere for frifindelse. Hjemme hos hans klient på Amager fandt politiet i alt cirka fire millioner kroner på loftet.