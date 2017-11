Kvoteflygtninge: DF vil have strammet Støjbergs forslag

Sådan lyder det fra integrationsminister Inger Støjberg (V), inden Folketinget tirsdag førstebehandler regeringens lovforslag om at fortsætte stoppet for kvoteflygtninge.

Danmark har ikke taget imod kvoteflygtninge for 2016 og 2017. Og den mulighed vil Inger Støjberg gerne forlænge med lovforslaget.

Regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, er dog ikke overbevist af ministerens meldinger. Det siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).

- Lovforslaget åbner for en række forskellige fortolkninger. Det er elastik i metermål, siger Martin Henriksen.

Han mener i modsætning til Inger Støjberg, at forslaget giver for stor magt til integrationsministeren i forhold til at fastlægge niveauet for antallet af kvoteflygtninge.

Det kan få store konsekvenser, hvis den nuværende eller kommende regering pludselig beslutter at lukke mere op for kvoteflygtninge, mener Martin Henriksen.

- Statsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere åbnet for, at Danmark skulle modtage 1000 kvoteflygtninge. Det var, fordi han lod sig besnakke af Angela Merkel, siger Martin Henriksen.

Han henviser til en tidligere melding fra statsministeren fra september 2015, hvor statsministeren tilbød at tage imod flere kvoteflygtninge.

Det blev dog aldrig effektueret, fordi tusinder af spontane flygtninge kom til Danmark i 2015 og 2016.

Selv om DF siger nej til Støjbergs forslag, så har regeringen dog flertal med Socialdemokratiet.

Skal DF overbevises, så skal der meget håndfaste garantier til fra ministeren i udvalgsbehandlingen - eller endnu bedre ændringsforslag til lovteksten til, fastslår Martin Henriksen.

- Men jeg har bare svært ved at se, hvad regeringen kan komme med, som kan overbevise os.

Han advarer samtidig regeringen mod at føre udlændingepolitik uden om støttepartiet.

- Ministeren lægger op til, at det er Socialdemokratiet, der skal køre forslaget igennem.

- Det er uklogt af integrationsministeren og regeringen at begynde at føre asylpolitik med Socialdemokratiet frem for sit parlamentariske grundlag.

- Det kan gøre samarbejdet unødvendigt bøvlet fremadrettet, siger Martin Henriksen.

Spørgsmål: Hvad mener du med det? Er det de igangværende forhandlinger om finanslov og skattereform, der kan blive mere bøvlede?

- Jeg mener det helt generelt. Det kan ikke komme bag på ministeren og regeringen, at vi så vil være mindre samarbejdsvillige på andre områder, siger Martin Henriksen.