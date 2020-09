Kvinfo: Det er chefernes ansvar at forebygge sexchikane

Når 701 kvinder skriver under på, at de har oplevet sexisme i mediebranchen, er der ikke meget at rafle om.

- Vores politikere skal lægge sig fladt ned og erkende, at der tegner sig et mønster. Der er et reelt problem, som er et problem for os alle, siger hun.

Henriette Laursen peger umiddelbart på to løsninger, hun gerne så, at politikerne kiggede på.

- Det ene er en øget arbejdstagerbeskyttelse, hvis man fører sager om seksuel chikane, siger hun.

Henriette Laursen mener ikke, at den godtgørelse, folk, der har oplevet seksuel chikane, står til at modtage, står mål med frygten for at miste sit arbejde.

Det andet, siger hun, er, at der skal indføres et "indirekte objektivt ansvar". Det betyder, det er arbejdsgiverens ansvar at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.

- Så hvis man ikke ikke tilrettelægger en tilstrækkelig forebyggelse på arbejdspladsen i forhold til seksuel chikane, så bør det være arbejdsgiverens ansvar. Og det bør koste, siger hun.

Kvinfo er et dansk videnscenter, som beskæftiger sig med viden om køn, ligestilling og mangfoldighed.

I et åbent brev til tv-værten Sofie Linde skrev 701 kvinder i den danske mediebranche under på, at de selv har oplevet sexisme på jobbet.

- Du fortæller, hvordan du oplevede en sexistisk kultur blandt nogle mænd, da du startede i mediebranchen.

- Du har ret. Vi oplevede det også, står det i brevet, som blandt andet er underskrevet af journalisterne Stéphanie Surrugue, Petra Nagel og Sara Bro.

Sofie Linde var vært for årets Zulu Comedy Galla, hvor hun til et publikum fortalte, at en magtfuld mediemand truede med at ødelægge hendes karriere, hvis hun ikke gav ham oralsex.