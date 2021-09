Kvinder udebliver fra brystkræftscreening

Tal fra Region Syddanmark viser ifølge DR, at der i første halvdel af 2021 var 16 procent af kvinderne, som udeblev fra deres aftalte tid i regionen. I hele 2018 gjaldt det for omkring ni procent.

Ifølge Poul-Erik Svendsen (S), der er formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, står regionen ikke alene med problemet. Det er en landsdækkende tendens.

Men han har ikke nogen forklaring på, hvorfor kvinderne udebliver.

- Der bliver jo opdaget en del kræft ved screeningerne. Noget af det så tidligt at det kan helbredes. Så det er da ualmindelig dumt at blive væk, siger han til DR.

Hvert andet år bliver raske kvinder mellem 50 og 69 år indkaldt til en screening for at undersøge, om der er forandringer i brystet, som kan være tegn på brystkræft.

Undersøgelsen skal foretages regelmæssigt og inden for tidsfristen, da det kan øge chancerne for at finde kræfttilfælde, inden sygdommen bliver livstruende.

Bjarne Dahler Eriksen, der er lægefaglig direktør på Odense Universitetshospital (OUH), siger til DR, at det er meget vigtigt, at kvinderne tager til undersøgelserne.

- Man kan opdage forstadier til kræft, som man måske ikke selv kan mærke. Når man bliver screenet hvert andet år, har man mulighed for at opdage selv ganske små forandringer.

- Og jo hurtigere man opdager kræft, jo bedre chancer for helbredelse er der, siger han.

Bliver kvinderne forhindret, er det vigtigt, at de husker at afbestille deres tid, påpeger Bjarne Dahler Eriksen. Det vil gøre det muligt at sikre, at flere kvinder bliver screenet i tide.

I et forsøg på at få flere kvinder til at møde op til den aftalte undersøgelse har Region Syddanmark sat 400.000 kroner ekstra af i næste års budget til at udvide åbningstiden for brystkræftscreeningen.

De nye åbningstider betyder, at regionens kvinder mindst én dag om ugen kan blive undersøgt frem til klokken 18.00.

- Det er jo frivilligt, så oplysning er vigtigt. Vi må klø på med informationen, siger Poul-Eriksen Svendsen.

Coronakrisen skubbede sidste år også udviklingen i en negativ retning. Fra alle fem regioner lød det således sidste år i juli, at flere kvinder end sædvanligt aflyste eller ikke mødte op til deres tildelte tid.

I Region Midtjylland gennemførte 68 procent af de inviterede kvinder undersøgelsen for brystkræft i perioden 12. marts til 30. april 2020 mod 84 procent i samme periode året før.

Screeningen er vigtig, fordi den har medført, at flere kvinder får en mere skånsom behandling, og at færre kvinder dør af brystkræft.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse viser beregninger, at screeninger for brystkræft kan nedsætte dødeligheden for brystkræft med mere end 20 procent hos de kvinder, der har sygdommen.