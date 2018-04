Kvinder fra Syrien er overrepræsenteret på krisecentre

Det valgte omkring 1700 kvinder sidste år at gøre ifølge nye tal fra Danmarks Statistik, der har opgjort antallet for første gang.

Har en kvinde brug for hjælp til at komme ud af et voldeligt forhold, kan hun flytte ind på et af landets krisecentre.

Det skriver Berlingske.

41 procent af kvinderne, der søgte ind, havde anden etnisk baggrund. Det er en klar overrepræsentation i forhold til, at omkring ti procent af den danske befolkning udgøres af udlændinge.

Det har børne- og socialminister Mai Mercado (K) noteret sig.

- Det bekymrer mig rigtig meget, hvis det er udtryk for, at der hersker et helt andet syn på kvinder med indvandrerbaggrund end blandt resten. Hvis der er en dobbelt standard her, siger hun til Berlingske.

Mercado mener, at tallene bakker op om regeringens hårde kurs mod parallelsamfund.

- Når vi taler om parallelsamfund, er der en stærk formodning om, at ting ryger under radaren, siger hun.

Ministeren henviser til en undersøgelse lavet af DR, der viser, at muslimske friskoler underretter ti gange så lidt som almindelige grundskoler.

- Det betyder, at der er en opfattelse af, at det er i orden at slå, eller at man ikke gør noget ved det, siger hun.

Men krisecentrene er ikke af den opfattelse, at det er den kulturelle baggrund blandt indvandrerkvinderne, der er hovedårsagen.

Alligevel henviser Trine Lund-Jensen, sekretariatschef i Landsorganisationen af Kvindecentre (LOKK), til en analyse fra 2011.

Den er lavet af Danner og Trygfonden og handler om vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier. Den konkluderer, at familie og bagland indgår som væsentlig del af kvindernes fortællinger om vold.

- Baglandet er afgørende for, hvad der er socialt acceptabelt og dermed for, hvilken vold der er mulig, står der i rapporten ifølge avisen.

- Men man skal være forsigtig med at konkludere. Der er også mange udenlandske kvinder, der bliver udsat for vold af en dansk mand, siger Trine Lund-Jensen.

Den største gruppe af indvandrerkvinder på centrene kommer fra Syrien. 14 procent af de 699 indvandrerkvinder har således rødder i Syrien. Otte procent er fra Irak, og seks er fra Somalia.