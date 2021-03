Kvinder bliver oftere spurgt ind til børneplaner end mænd

Har du planer om at få børn? Det spørgsmål har hver femte kvindelig medlem hos HK Privat fået ved en jobsamtale, viser en undersøgelse som Epinion har foretaget for HK Privat.

Næstformand i HK Privat Anja C. Jensen kalder forskellen for "altmodisch", gammeldags.

- Når man kigger på tallene, så kan man få den mistanke, at når arbejdsgiverne gerne vil lære en mandlig jobansøger at kende, så spørger man ind til fritidsinteresser.

- Men når man gerne vil lære en kvindelig kandidat at kende, så spørger man til hendes familieforhold. Det er decideret altmodisch, siger hun i en pressemeddelelse fra HK Privat.

Spørgsmål om familieforøgelse er ikke i sig selv ulovlige, men arbejdsgiveren må ikke lægge vægt på svarene i sin vurdering af kandidaten.

Ifølge ligebehandlingsloven må arbejdsgivere ikke forskelsbehandle på baggrund af køn, graviditet eller barsel i sin vurdering af kandidater til et job.

Anja C. Jensen mener, at der er tale om sexisme, når spørgsmålet om børn fylder mere ved kvinders jobsamtale end hos mænds.

- Vi kan tydeligvis komme igennem langt størstedelen af mandlige ansøgeres samtaler uden at berøre emnet. Så må det også være muligt at undgå at stille spørgsmål om børn og logistik på hjemmefronten til kvindelige ansøgere.

Undersøgelsen viser samtidig, at 23 procent af kvinderne er blevet spurgt ind til deres nuværende familiesituation. Modsat har 11 procent af mændene oplevet at få stillet spørgsmålet.

Det er unfair at spilde tiden med spørgsmål, som alligevel er irrelevante for den faglige vurdering af jobansøgeren, lyder det fra Anja C. Jensen.

- Ved at stille disse spørgsmål, så gør man kvindens privatliv og personlige valg til et emne ved samtalen på lige fod med spørgsmål om tidligere erfaring.

- Og når man alligevel ikke må lægge vægt på svarene i sin endelige vurdering, så er det unfair at spilde ansøgerens tid på dette, siger hun.

Undersøgelsen er gennemført i oktober 2020 med 995 respondenter.