Artiklen: Kvinder beretter om overgreb efter at have afvist tilnærmelser

Kvinder beretter om overgreb efter at have afvist tilnærmelser

På sociale medier beskriver kvinder episoder med overgreb og krænkelser efter at have sagt fra.

Overgreb, krænkelser, vold og ydmygelser. Det er nogle af de oplevelser, som kvinder beretter om på sociale medier som Twitter.

Det sker under hashtagget #dajegsagdefra.

Her beskriver de episoder, hvor de har oplevet, at en situation er eskaleret, efter at de har afvist tilnærmelser fra hovedsageligt mænd.

Kirstine Holst, forkvinde i organisationen Voldtægtsofres Vilkår, har blandt andet delt sin historie under hashtagget.

- #dajegsagdefra fik jeg taget halsgreb og blev voldtaget, lyder det.

Også debattør Khaterah Parwani har delt sine oplevelser på Twitter. Hun er direktør i organisationen Løft, der arbejder mod negativ social kontrol.

Her fortæller hun om en række oplevelser, hvor hun har oplevet vold og krænkelser efter at have sagt nej i forskellige situationer.

Hun beskriver blandt andet, at hun første gang "endte uigenkendelig på sygehuset", mens hun anden gang blev "tævet i bilen og lå og blødte på et vådt fortov".

Nogle af kvinderne deler deres oplevelser som reaktion på et Twitter-opslag fra komikeren Brian Mørk.

Han skrev i begyndelsen af juli, at anklagerne fra en række kvinder mod politikeren Naser Khader viser, at unge piger ikke altid siger fra over for mænd, som de ikke ønsker kontakt med.

- De sidder bare og tager imod og lader idioten tro, at det er ok at være klam. Kan vi træne vores døtre til at være klare i spyttet?

- Der er rovdyr derude, og det hjælper faktisk ikke at spille død, lød det.

Det affødte stor debat, og flere kritiserede Mørk for at lægge ansvaret for ikke at blive udsat for overgreb over på kvinderne.

Tirsdag henviser flere Twitter-brugere også til en voldsepisode mandag, hvor en 15-årig pige fra Espergærde blev slået og sparket i hovedet af en 22-årig mand.

Af Nordsjællands Politis døgnrapport fremgår det, at manden fløjtede efter pigen og hendes veninder.

- Den 15-årige gjorde ham opmærksom på, at de kun var 15 år gamle, og at de ikke brød sig om, at han fløjtede efter dem. Dette fik manden på løbehjulet til at slå og sparke den 15-årige, hvorefter han forlod stedet, lyder det.