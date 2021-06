Kvinder anmelder flest coronarelaterede arbejdsskader

- Der er næsten tre gange så mange kvinder som mænd, der anmelder covid-19 som arbejdsskade. Det hænger formentlig sammen med, at en stor del af den arbejdsmæssige udsættelse for smitte med covid-19 finder sted i brancher, hvor der er mange kvinder ansat, siger Lisbet Dyrberg, der er kundecenterdirektør i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Mens knap 6000 kvinder har anmeldt arbejdsskader, står mænd for 2000 af anmeldelserne.

Netop medarbejdere i social- og sundhedssektoren er blandt de særligt udsatte, når det kommer til coronarelaterede arbejdsskader.

4700 af anmeldelserne kommer fra ansatte herfra.

- Sygeplejersker kommer i tæt kontakt med de smittede, og derfor er jeg specielt glad for, at det er blevet anerkendt som en arbejdsskade, da der er risiko for at blive syg med senfølger, og derfor skulle der gerne være mulighed for at kunne få erstatning, siger Anni Pilgaard, der er næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Men mange undlader at melde coronarelaterede arbejdsskader, siger foreningen Yngre Læger, der repræsenterer 14.000 hospitalslæger.

Organisationen har undersøgt emnet blandt deres medlemmer. 46 procent undlader ifølge Yngre Læger at anmelde det, og det kan føre til, at de går glip af, at det bliver anerkendt som en arbejdsskade.

- Vi vil gerne opfordre til, at man melder det. Det er en sygdom, vi ikke kender følgevirkningerne og langtidsvirkningerne af, og derfor er det vigtigt, man melder det som en arbejdsskade, siger Helga Schultz, der er formand hos Yngre Læger.