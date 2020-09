Kvinden på den berømte plakat

Tidligere på året blev Raquel Welch placeret som nr. 2 på Men's Healths liste over alle tiders 100 hotteste sexsymboler foran Marilyn Monroe og kun overgået af en anden kollega, Jennifer Aniston.

Raquel Welchs status som ikon og sexsymbol kom meget uventet, efter hun spillede hovedrollen i filmen "Kæmpeøglernes kamp" fra 1966 i de første år af sin karriere.

Her spillede hun en huledame og var derfor iklædt en pelsbikini i scenerne, hvilket der blev taget billeder af til filmens plakat.

Den plakat blev verdenskendt, og det samme gjorde den dengang 26-årige aspirerende skuespiller Raquel Welch, uden at det var tiltænkt. Hun spillede bare en rolle i en film.

- De fleste husker mig bedre for plakaten med pelsbikinien end noget andet. Hvilket virker helt skørt på mig.

- Det skete så hurtigt. Efter det billede blev taget, fløj jeg til Heathrow, og så snart jeg var kommet af flyet, vidste jeg, at alt var ændret. Alle vidste pludselig, hvem jeg var, fortalte hun i et interview med Men's Health i 2012.

Her beskriver hun også, hvor svært det var at slå igennem som skuespiller, når mange negligerede hende til blot et sexsymbol eller bare en krop.

Men det lykkedes hende at blive hyldet professionelt og ikke kun for sit udseende.

Hun vandt en Golden Globe for bedste skuespillerinde i 1975 for sin rolle i filmen "De Tre Musketerer" og var nomineret til en anden i 1988 for "Right to Die".

Ud over sine mange filmroller har hun i sin over 50 år lange karriere også medvirket i tv-serier, teaterstykker, udgivet en sang og skrevet to bøger.

Og selv om hun snart runder et skarpt hjørne, har hun stadig været aktiv som skuespiller helt frem til 2017, hvor hun senest medvirkede i en film og en serie.

Privat har Raquel Welch været gift fire gange og har to børn. Hendes datter, Tahnee Welch, er også skuespiller.