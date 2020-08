Kvinden der udlevede sine drømme

For mange danskere er dansktophittet "Hvor er alle drømmene, du drømte" lig med Maria Stenz.

En sang, hun stadig synger, når hun er ude at optræde, selv om den er vemodig. For hun lægger vægt på at være taknemmelig for livet.

- Man skal sige tak til livet. Det skal man. Man skal sige tak, fordi man har øjne og ører og kan tale og se og opleve, sagde Maria Stenz til Femina i 2018.

Hun er født i 1940 i Gentofte som datter af en entreprenør og en farmaceut og blev selv uddannet indretningsarkitekt.

Maria Stenz slog dog ind på en anden vej og begyndte sin karriere på scenen ved Det Lille Teater i København i 1968.

I 1972 udkom hun med sangen "Goddag og farvel", der havde succes på Dansktoppen. Det fik hun også året efter med "Hvor er alle drømmene, du drømte".

Maria Stenz har også var med til at skabe flere forskellige tv- og radioprogrammer for børn.

Sammen med skuespiller og sanger Lasse Lunderskov var Stenz med i børneprogrammet "Legestue", der blev sendt fra 1978 til 1980. Derudover har hun medvirket i tv-julekalenderne "Torvet" og "Trolderiks julekalender".

Det var dog ikke udelukkende børnene, som Maria Stenz havde sit kunstneriske øje for.

Særligt genrerne, hvor skuespil og sang kombineres, har optaget Maria Stenz. Hun har blandt andet spillet kromutter i musicalen "Les Misérables" på Østre Gasværk Teater og tjenestepigen i operaen "Leonora Christine" i 1998 ved Den Anden Opera.

I fire år sad Maria Stenz som medlem af teaterrådet.

Hun valgte i løbet af sin karriere at gå nye veje. I 1989 skiftede Maria Stenz teaterscenen ud med stillingen som chef for Teatret ved Sorte Hest i København.

Maria Stenz fik 23 år som teaterleder, inden hun trak sig tilbage fra posten i 2012.

Hun giftede sig i 1982, under sydlige himmelstrøg i Caribien, med DR's udenrigskorrespondent Jens Nauntofte. De fik 35 år sammen som ægtepar, inden Jens Nauntofte døde i 2017.

- Jens bliver ved med at være i mit hjerte og min hjerne, har Maria Stenz sagt til Femina.

Senest har hun udgivet pladen "Fly Me To The Moon" i 2015.