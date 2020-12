Kvinden bag mændene - og bag kvinderne

Vibeke Windeløv, der 22. december fylder 70 år, er en kvinde, som er god til at få tingene til at ske.

Hun forlod Zentropa i 2005, men det er bestemt ikke, fordi hun har ligget på den lade side de seneste 15 år.

Først var hun med til at bygge Anders Morgenthalers og Sarita Christensens produktionsselskab, Copenhagen Bombay Productions, op.

Og siden skabte hun sit eget og er fortsat med at producere små og store danske film.

Sideløbende besluttede Windeløv sig for at bruge sin position til at skabe bedre vilkår for kvinder, der har haft mere modgang end hende selv.

Især flygtninges vilkår har hun investeret i, og hun var fra 2008 til 2011 blandt andet i bestyrelsen for organisationen Refugees United, som driver en portal, hvor flygtninge på en sikker måde kan søge og forhåbentlig genfinde familiemedlemmer.

Hun har også selv stået på scenen for kvinders rettigheder og medvirkede i den forbindelse i 2012 i forestillingen "Seven" på Betty Nansen Teatret i København.

Samme teater fik efter 40 år i filmbranchen Vibeke Windeløv til at skifte hest i 2015.

Her blev hun direktør for Betty Nansen Teatret, hvor hun virkede i tre år frem til sin pensionering i 2018.

Windeløv kom ind i filmbranchen i 1975, da hun formåede at finde flere hundrede statister til sin daværende mand, kunstneren Per Kirkebys filmprojekt "Normannerne".

Den bedrift fik branchens øjne op for hendes organisatoriske talent, og hun producerede i årene efter flere film, før hun i 1992 blev produceren over dem alle i Zentropa.

Privat dannede Vibeke Windeløv par med Per Kirkeby i næsten 30 år, før de i 2002 blev skilt. Sammen har de sønnerne Sophus og Absalon.

I 2015 giftede Vibeke Windeløv sig med sin nuværende mand, Nicolas Fischer.

Som mange andre har Vibeke Windeløv oplevet modgang i 2020.

I april blev hun konstateret smittet med covid-19, som i en periode lagde hende ned med feber.