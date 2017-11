Kvindelige politikere i hele landet oplever chikane online

På tværs af partier i hele landet har kvindelige kommunalpolitikere oplevet at være blevet udsat for chikane og trusler på nettet.

En stor del af chikanen og truslerne er møntet direkte eller indirekte på kvindernes køn, fortæller Helle Jacobsen, programleder for køn i den danske afdeling.

- Der er de helt direkte trusler om voldtægt eller andre former for seksuelle overgreb. Der er mænd, som sender billeder af deres nøgne penis til politikernes e-mail eller på Messenger, siger hun og går videre til det mere chikanerende:

- Altså gentagne kommentarer om udseende, påklædning og skældsord, som retter sig direkte til kvindernes køn: So, kælling og luder - ting, som man normalt ikke ville kalde en mand.

Mænd bliver også udsat for hadefulde ytringer på nettet, men ifølge Amnesty viser undersøgelser, at hovedparten af truslerne rammer kvinderne.

Ud over køn er de rettet mod kvindernes etnicitet, seksuelle orientering eller religiøse overbevisning.

Det kan have store psykiske konsekvenser. Nogle ændrer også adfærd på nettet og stopper eksempelvis med at debattere bestemte emner.

Derudover ser programlederen en risiko for, at mange kvinder med tiden ikke har lyst til at blande sig i politik eller deltage i den offentlige debat.

- Og på den måde bliver det en indirekte krænkelse af deres ytringsfrihed. Hvis man eksempelvis kigger på lokalpolitik, så har vi stadig en meget lavere repræsentation af kvinder, så det er selvfølgelig problematisk, hvis den bliver endnu lavere.

Amnesty har blandt andre interviewet børne- og ungdomsborgmester i København Pia Allerslev (V), som anmeldte en episode til politiet, der fandt gerningsmanden:

- Det var en person, som skrev en privat besked på Facebook, om at med de holdninger, jeg havde, så burde jeg ikke leve, jeg burde ikke være politiker, og jeg burde ikke have lov til at sige noget i offentligheden, og han vidste, hvor jeg boede.

- Jeg tænkte, gad vide, om han faktisk ved hvor jeg bor, siger hun til Amnesty.

17 procent af alle kvinder i Danmark har ifølge organisationen mindst én gang oplevet at blive chikaneret på nettet.

Amnesty opfordrer sociale medievirksomheder og Folketinget til at indføre en skærpet indsats mod digital vold mod kvinder.