Kvindehåndboldens ukronede tv-ekspert

Da storebror Jesper Jensen blev landsholdstræner for kvindelandsholdet i håndbold, måtte Trine Nielsen, der 16. oktober fylder 40, efter mange år på TV2 - først som gæsteekspert og siden 2017 som fuldtidsansat - give afkald på at kloge sig på det landshold, hun engang selv spillede for.

TV2 blev for nylig til TV3 for Trine Nielsen efter næsten 15 år på kanalen, der troligt viser landsholdshåndbold hver december og januar.

Det ville stride imod kanalens retningslinjer om ikke at kommentere, når det involverer familie.

Derfor er der i stedet for klubhåndbold på programmet for Trine Nielsen, da hun for nylig blev ansat hos konkurrenterne på TV3 Sport, hvor hun er en del af dækningen af europæisk klubhåndbold.

- Jeg synes, at håndbolden er en sport, der favner alle. Og jeg vil forsøge at hjælpe til med at servere sporten både for de virkelige nørder - men også for dem, der egentlig bare hygger sig med det, sagde hun til B.T. i august i forbindelse med ansættelsen.

Den tidligere OL-vinder stoppede sin karriere i 2009 som 28-årig, efter at knæet i længere tid havde drillet og var blevet opereret intet mindre end otte gange.

På landsholdet nåede det at blive til 54 kampe og 87 mål fra højre back-pladsen fra 2001 til 2007. De to store højdepunkter blev EM-guld i 2002 og OL-guld i 2004 i Athen.

På klubplan nåede hun at spille for klubberne Ikast-Bording, Aalborg DH og GOG, der dengang hed GOG Svendborg TGI.

Efter karrierestoppet har hun ud over at være ekspert på tv været ansat i GOG. Både som assistenttræner, som salgs- og sponsorassistent og som træner for klubbens U10-piger.

Hun var i sin karriere kendt som Trine Jensen, inden hun i 2012 blev gift med sin mand, Jesper Nielsen. Sammen har parret to piger.