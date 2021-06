Kvinde vil have stor del af coronadom på to år skåret væk

Her håber hun at få barberet en dom på to års ubetinget fængsel markant ned, når seks dommere ser på hendes sag.

I byretten blev hun dømt for blandt andet at have opfordret til vold ved en demonstration i København 9. januar.

Men hun gentager i landsretten, at hun ikke havde til hensigt at gejle folk op til optøjer, da hun holdt tale. Her spurgte hun demonstranterne, om de var "klar til at gå rundt og smadre byen på en ikkevoldelig måde" og kom efterfølgende med tilråb i en megafon.

- Hvis jeg ville opildne til noget, ville jeg være verdens dårligste opildner, når jeg også siger, at folk skal holde sig i ro, siger kvinden, da senioranklager Henrik Plæhn udspørger hende om et tilråb i megafonen.

Anklagemyndigheden mener dog, at den 31-årige kvinde anstiftede og tilskyndede til vold mod betjente. Hun gik også forrest i demonstrationen flere gange. Derfor var hun en både central og ledende figur, mener Henrik Plæhn.

For at underbygge sagen er flere nye videosekvenser, der ikke blev vist i byretten, taget med i landsretten.

Demonstrationen i januar var organiseret af bevægelsen Men In Black, der er imod coronarestriktionerne.

Straffen blev derfor i byretten fordoblet, i forhold til hvad en tilsvarende sag normalt ville udløse af straf. Retten fulgte anklagerens påstand om at tage en særlig paragraf i straffeloven i brug, paragraf 81d.

Den handler om, hvorvidt "lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark" og kan hæve straffen til det dobbelte.

Kvinden var den første, der i marts blev dømt efter paragraf 81d i sager, som ikke handler om økonomisk svindel.

I godt fire måneder har hun siddet bag tremmer i Vestre Fængsel, og det har taget hårdt på hende, fortæller hun i retten med gråd i stemmen. Særligt savner hun sine to børn.

Kvinden erkender sig delvis skyldig og går sammen med sin forsvarer, Mette Grith Stage, efter "rettens mildeste dom". Modsat vil Henrik Plæhn have hævet straffen til to et halvt års fængsel.

Københavns Byret dømte hende for at have opfordret til overfald med kast af kanonslag, sten, dåser og fakler mod betjente ved demonstrationen, der udviklede sig til uroligheder på blandt andet Rådhuspladsen.

16 betjente blev ramt af genstande.

Landsretten har én gang tidligere taget stilling til dobbeltstraf i forbindelse med demonstrationen.

Her valgte fire ud af seks dommere at afvise anklagemyndighedens påstand om at forhøje straffen med paragraf 81d i hånden. En 24-årig mand fik dermed vekslet sin straf fra 15 til 10 måneders fængsel og en løsladelse.

Kvindens dom ventes at falde onsdag.