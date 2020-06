Kvinde styrtede fra første sal - politiet efterlyser mistænkt

Torsdag efterlyser Københavns Vestegns Politi en mand i forbindelse med episoden. Han menes at have truet hende med en kniv.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

- Politiets indledende efterforskning gør, at vi mistænker en mand for at have truet kvinden med en kniv, kort før hun faldt, lyder det.

Kvinden blev bragt til hospitalet efter faldet, men var uden for livsfare.

Københavns Vestegns Politi har et overvågningsbillede af manden.

- Han ved formentlig godt, at vi leder efter ham.

- Det ville være det nemmeste for alle parter, at han melder sig, i stedet for at vi skal ud og offentliggøre overvågningsbilledet af ham, siger politikommissær Ole Nielsen i pressemeddelelsen.

Efterforskningen af sagen fortsætter, og politiet ønsker torsdag ikke at oplyse yderligere om sagen.