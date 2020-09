Artiklen: Kvinde skrev under på shariakontrakt for at blive skilt

Imam er politianmeldt, efter kvinde har skrevet under på blandt andet at betale 75.000 for at blive skilt.

En kvinde i Odense har skrevet under på et dokument med forskellige krav for at få lov at blive skilt fra sin mand, skriver Berlingske.

Ifølge Berlingske er dokumentet udfærdiget af imamen Abu Bashar og bygger på sharialoven.

Avisen har fået oversat dokumentet, som er skrevet på arabisk, til dansk, og det indeholder blandt andet krav om, at kvinden skal betale 75.000 kroner til manden for at blive skilt, og at hun mister retten til parrets to børn, hvis hun finder en anden mand.

Samme ret mister hun, hvis "hun opfører sig på en måde, der krænker hende eller familiens ære".

Desuden, skriver Berlingske, har hun i dokumentet har skrevet under på, at hun vil lære sine børn koranen, det arabiske sprog og at bede fem gange om dagen.

Odense Kommune har politianmeldt imamen. Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) kalder dokumentet for "skræmmende læsning" og varsler opgør med negativ social kontrol.

- Det er psykisk vold, der er forrettet med sharialovgivningen.

- Det er fuldstændig uhørt, og det bør være strafbart for imamen at gøre på den her måde, siger han til Ritzau.

Berlingske har i flere artikler beskrevet, hvordan et "religiøst råd" opererer i Odense, hvor kvinder nægtes skilsmisse, og børn og unge får besked på at rette ind efter af imamer vedtagne regler og normer.

Peter Rahbæk Juel minder om, at skilsmissedokumentet ikke er juridisk bindende. Borgmesteren mener, kvinden har været underlagt en høj grad af negativ social kontrol.

- Det foregår i mange miljøer og også i en del af vores indvandrermiljøer.

Peter Rahbæk Juel siger, at kommunen har haft en arbejdsgruppe siddende, der er kommet med anbefalinger til at bekæmpe negativ social kontrol.

Det handler om at "støtte og oplyse civilsamfundet og miljøet" for, at folk har styrken til at bryde med "shariakulturen", siger borgmesteren.

Han kan dog ikke garantere, at noget lignende ikke finder sted igen.

- Gid jeg kunne. Men det her er jo en kultur, der er der. Den foregår typisk i lukkede miljøer i moskeer og i familier, hvor der er den her negative sociale kontrol, siger Peter Rahbæk Juel.