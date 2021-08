Kvinde sigtet for drabsforsøg efter flere stik mod mand

En mand fra Hirtshals er uden for livsfare, efter at han tirsdag aften blev udsat for flere knivstik, oplyser Nordjyllands Politi.

Politiet har anholdt en kvinde i sagen, og hun er nu sigtet for at have forsøgt at dræbe manden, oplyser politikommissær Henrik Staal i en pressemeddelelse.