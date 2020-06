Kvinde sigtet for at hæve død mors pension i årevis

En kvinde er sigtet for gennem flere år at have hævet sin afdøde mors pension. Kvinden har ligget død i sin lejlighed i Gentofte Kommune i flere år, skriver Ekstra Bladet.

Gentofte Kommune meldte i sidste uge den ældre kvinde savnet, og da Nordsjællands Politi tog ud til hendes lejlighed, lå kvinden død.